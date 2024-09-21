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Ученые: ящерицы могут использовать пузыри воздуха для дыхания под водой

Biology Letters: водные анолы используют пузыри воздуха для дыхания под водой

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Lindsey Swierk

Ящерицы-водолазы (водные анолы) используют пузыри воздуха для дыхания под водой и спасения от хищников. Это показало исследование, опубликованное в журнале Biology Letters.

Водные анолы — ящерицы, обитающие в тропических лесах южной части Коста-Рики. Ранее авторы новой работы выяснили, что эти животные ныряют в воду, увидев хищника. При этом над их ноздрями находился пузырек воздуха, однако не было известно, участвует ли он в дыхании животных. Они предполагали, что пузыри могли быть побочным эффектом ныряния. Чтобы прояснить его функцию, ученые нанесли на кожу ящериц вещество для предотвращения образования пузырьков.

Кожа ящерицы гидрофобна, и именно это позволяет образовываться пузырю воздуха над их ноздрями. Использованное учеными вещество мешало пузырю удерживаться на коже. Это сократило длительность нахождения ящериц под водой на 32%.

Результаты подтверждают, что пузырь воздуха используется ящерицами для дыхания под водой. Благодаря этому они способны прятаться в водоемах от хищников в течение примерно 20 минут.

Ранее ученые обнаружили мышей, которые становятся каннибалами после спаривания.

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