Ученые назвали простой способ получать больше удовольствия от работы

Немецкие ученые из Рурского университета в Бохуме выяснили, что сокращение времени пользования смартфоном повышает чувство удовлетворения от работы. Исследование опубликовано в научном журнале Acta Psychologica (ActPsy).

Как показали предыдущие изыскания, в среднем люди проводят три часа 15 минут в день, глядя в свой телефон.

В новом исследовании специалисты задействовали четыре группы участников разных профессий. Первой группе поручили снизить время ежедневного пользования смартфонами на один час. Вторая должна была каждый день тренироваться не менее 30 минут. Третья группа выполняла оба задания, а четвертая была контрольной, которой не давали никаких поручений.

Все участники заполняли онлайн-анкеты до начала эксперимента, сразу после него и через две недели после окончания тестового периода, предоставляя информацию о своем благополучии как в отношении работы, так и психического здоровья.

В группе сокращения экранного времени и в комбинированной группе ученые обнаружили, что удовлетворенность работой и мотивация, баланс между работой и личной жизнью и психическое здоровье значительно улучшились.

Более того, чувство перегрузки на работе и симптомы зависимости от смартфона были значительно снижены. Все вмешательства привели к снижению симптомов депрессии и повысили чувство контроля над своей жизнью у участников.

Ранее ученые выяснили, что всего один звонок по мобильному телефону в неделю связан с риском развития болезней сердца.