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В России появился нейроимплант, снижающий хроническую боль

Россиянам начнут вживлять в тело имплант от хронической боли

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Angga Budhiyanto/Shutterstock/FOTODOM

В России зарегистрировали нейростимулятор для лечения болевого синдрома, не поддающегося лекарственной коррекции. Он входит в систему стимуляции спинного мозга от компании Rishenа, рассказали в компании «Моторика НЕМО».

По данным Российского межрегионального общества по изучению боли, за 2022 год, от хронических болей в России страдает 43% взрослого населения. Данные устройства входят в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Это значит, что российским пациентам нейроимплант будет доступен бесплатно.

«Устройства, входящие в систему стимуляции спинного мозга (SCS), имеют исключительное значение для рынка медицинских устройств. Мы наблюдаем большую потребность в продукции, которая способна улучшить состояние пациентов, страдающих хронической болью, которая не поддается лекарственному лечению. Поэтому актуальность и востребованность данного высокотехнологичного изделия крайне высоки. Важно отметить, что данные устройства входят в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — рассказал «Газете.Ru» руководитель департамента нейротехнологий «Моторики» Юрий Матвиенко.

Устройство функционирует следующим образом: в тело пациента имплантируют специальные электроды и генератор, которые соединены друг с другом. Импульсы, которые дает генератор, блокируют передачу сигнала по нервным окончаниям, и боль снижается. Особенность устройств -— наличие двух программаторов: один для врача, другой для пациента. Это дает возможность дистанционно менять амплитуду, ширину, частоту импульсов и другие настройки.

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