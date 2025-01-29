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Ученые лишили иммунные клетки углеводов для эффективной борьбы с раковыми

Cell Metabolism: Т-клетки с низкой зависимостью от глюкозы лучше борются с раком
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Ученые из Питтсбургского университета вырастили Т-клетки с низкой зависимостью от глюкозы для повышения их эффективности в уничтожении рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism.

Этот подход предполагает извлечение Т-клеток из организма пациента, их размножение в лабораторных условиях и последующее возвращение обратно для борьбы с раком. Традиционные методы выращивания Т-клеток имеют низкую эффективность, так как большинство клеток разрушается после введения в организм.

По словам ученых, основной проблемой традиционных методов является высокая концентрация глюкозы в питательных средах, которая нарушает способность Т-клеток адаптироваться к использованию других источников энергии. В новом исследовании ученые добавили в среду для выращивания Т-клеток дихлорацетат (DCA), который изменяет метаболизм клеток, позволяя им лучше использовать другие источники энергии, характерные для организма пациента.

Эксперименты показали, что Т-клетки, выращенные с DCA, жили значительно дольше и обеспечивали более эффективное уничтожение опухолевых клеток в организме мышей. Более 5% таких клеток оставались активными спустя почти год после введения, в то время как клетки, выращенные традиционным способом, исчезали уже через несколько недель. В результате лечения Т-клетками с DCA мыши с меланомой показали лучший контроль над опухолью и повышенную выживаемость.

По мнению исследователей, их разработка может стать ключевым шагом к усовершенствованию клеточной терапии рака и долгосрочной защите пациентов от рецидивов.

Ранее ученые выяснили, что риск развития рака частично определяется до рождения.

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