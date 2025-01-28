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Риск развития рака частично определяется до рождения, выяснили ученые

Nature: риск развития рака частично формируется в ходе внутриутробного развития
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Ученые из Института Ван Андела выявили два эпигенетических состояния, которые возникают на ранних этапах развития организма и определяют предрасположенность к раковым заболеваниям. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cancer.

Одно из этих состояний связано с низким риском развития онкологических заболеваний, но если они все же развиваются, то чаще всего характеризуются «жидкой» формой — лейкемией или лимфомой. Второе состояние сопровождается более высоким риском и чаще приводит к образованию «твердых» опухолей, например, рака легких или простаты.

«Традиционно большинство случаев рака связываются с мутациями, накапливающимися в течение жизни. Но наше исследование показывает, что эпигенетика, то есть процессы, регулирующие включение и выключение генов, играют не менее важную роль», — пояснил доктор Дж. Эндрю Посписилик, руководитель отдела эпигенетики Института Ван Андела.

Эпигенетика управляет активностью ДНК, и сбои в этих процессах могут нарушать механизмы контроля качества клеток, позволяя дефективным клеткам выживать и распространяться. В ходе экспериментов на мышах ученые обнаружили, что изменения в активности гена Trim28 создают два различных эпигенетических «рисунка», которые и предопределяют риск развития рака.

«Ранее мы считали, что рак развивается случайным образом. Но случайность не может быть основой для лечения. Эпигенетика же открывает новые возможности для диагностики и терапии», — добавила ведущий автор исследования доктор Иллария Пандзери.

Примечательно, что эти эпигенетические состояния были обнаружены во всех тканях организма, что предполагает их универсальность для разных типов рака. В дальнейшем ученые планируют исследовать, как именно эти состояния влияют на развитие конкретных видов опухолей.

Ранее ученые выяснили, что новое лекарство от рака может полностью излечить ВИЧ.

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