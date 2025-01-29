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Найден ген, способный повысить риск развития рака простаты в 12 раз

JCO: мутантный ген WNT9B может повышать риск развития рака простаты в 12 раз
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Shutterstock

Ученые из Медицинского центра Университета Вандербильта установили, что мутации в гене WNT9B связана с повышенным от двух до двенадцати раз риском развития рака простаты. Результаты исследования опубликованы в журнале JCO Precision Oncology.

Такая взаимосвязь была подтверждена в ходе пяти независимых исследований, в которых в общей сложности приняли участие около 500 тысяч добровольцев из США и Европы.

«На сегодняшний день выявлено относительно небольшое количество генов, повышающих риск развития рака простаты», — объяснил доцент кафедры генетической медицины, доктор медицинских наук Джеффри Смит. По словам ученых, на данный к ним относятся HOXB13, BRCA2, а также локус 8q24. Геномная область 8q24 также связана с риском развития злокачественных опухолей толстой кишки и молочной железы.

Исследователи отметили, что «новый» ген WNT9B предназначен для нормального развития предстательной железы у эмбрионов, однако его неправильная работа у взрослых может привести к развитию рака. Ученые добавили, что в будущих исследованиях будет изучаться, может ли унаследованная или приобретенная мутация повлиять на клинический исход и течение заболевания, что позволит проводить персонализированную терапию.

Ранее ученые выяснили, как раковые клетки «скрываются» от иммунной системы.

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