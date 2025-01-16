Ученые выяснили, как раковые клетки «скрываются» от иммунной системы

Ученые из Барселонского Института исследований в области биомедицины установили, что некоторые раковые клетки могут «отключать» гены, вызывающие воспаление, тем самым скрывая свое присутствие в организме. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Research (CRes).

Исследователи объяснили, что некоторые раковые клетки могут переходить в состояние «персистенции» — временно и обратимо «тормозить» свое функционирование, а затем возобновлять активность после завершения курса лечения рака, например, химиотерапии. Такое пробуждение клеток с большой вероятностью приводит к рецидиву заболевания.

В ходе лабораторных экспериментов ученые обнаружили, что персистирующие клетки блокируют гены, ответственные за воспаление, с помощью особого эпигенетического механизма. Воспаление как защитно-приспособительный процесс помогает организму обнаруживать и устранять угрозы. Его подавление помогает раковым клеткам избегать распознавания и уничтожения иммунной системой.

В отличие от стареющих клеток, которые активно вызывают воспаление и используют другие стратегии для уклонения от иммунного ответа, персистирующие клетки действуют «скрытно», что делает их особенно опасными.

По словам ученых, подавление эпигенетического контроля с помощью соответствующих препаратов может заново активировать воспалительные гены и снизить жизнеспособность персистирующих клеток. Однако для проверки этой гипотезы нужны дополнительные исследования.

Ранее был назван фактор, снижающий шансы на выживание больных раком детей.