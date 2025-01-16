Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, как раковые клетки «скрываются» от иммунной системы

CRes: клетки рака скрываются от иммунной системы, блокируя воспалительные гены
close
Depositphotos

Ученые из Барселонского Института исследований в области биомедицины установили, что некоторые раковые клетки могут «отключать» гены, вызывающие воспаление, тем самым скрывая свое присутствие в организме. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Research (CRes).

Исследователи объяснили, что некоторые раковые клетки могут переходить в состояние «персистенции» — временно и обратимо «тормозить» свое функционирование, а затем возобновлять активность после завершения курса лечения рака, например, химиотерапии. Такое пробуждение клеток с большой вероятностью приводит к рецидиву заболевания.

В ходе лабораторных экспериментов ученые обнаружили, что персистирующие клетки блокируют гены, ответственные за воспаление, с помощью особого эпигенетического механизма. Воспаление как защитно-приспособительный процесс помогает организму обнаруживать и устранять угрозы. Его подавление помогает раковым клеткам избегать распознавания и уничтожения иммунной системой.

В отличие от стареющих клеток, которые активно вызывают воспаление и используют другие стратегии для уклонения от иммунного ответа, персистирующие клетки действуют «скрытно», что делает их особенно опасными.

По словам ученых, подавление эпигенетического контроля с помощью соответствующих препаратов может заново активировать воспалительные гены и снизить жизнеспособность персистирующих клеток. Однако для проверки этой гипотезы нужны дополнительные исследования.

Ранее был назван фактор, снижающий шансы на выживание больных раком детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами