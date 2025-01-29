Найден способ лечения тревожного расстройства без побочных эффектов

Исследователи из Медицинского центра Вейла Корнелла обнаружили, что активация метаботропных глутаматных рецепторов 2 (mGluR2) в островковой доле и миндалевидном теле мозга может снизить тревожность, не вызывая проблем с памятью. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuron.

Ученые использовали метод фотофармакологии для точного картирования воздействия экспериментальных препаратов на конкретные нейронные сети мозга. Эти препараты активируют mGluR2, которые играют ключевую роль в снижении тревожности.

Исследователи обнаружили, что активация mGluR2 в цепи, ведущей от вентромедиальной префронтальной коры к миндалевидному телу, снижает тревожность, но также вызывает ухудшение памяти — известный побочный эффект многих психотропных препаратов.

В то же время, активация mGluR2 в другой цепи, которая занимает пространство от островковой доли к миндалевидному телу, уменьшала тревожность и нормализовала поведение без признаков когнитивных нарушений. Это открытие указывает на то, что цепь «островковая доля — миндалевидное тело» может стать новой мишенью для разработки препаратов, которые эффективно борются с тревожностью, не вызывая побочных эффектов.

Ученые отметили, что кора островковой доли считается ответственной за формирование сознания, а также играет роль в образовании эмоций и поддержании гомеостаза. Миндалевидное тело, в свою очередь, особенно важно для переживания и выражения страха, гнева и удовольствия.

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