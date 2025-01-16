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Ученые выяснили, как таблетки-пустышки помогают бороться с тревогой и стрессом

HWB: плацебо может эффективно снижать стресс, тревожность и депрессию
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Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа ученых обнаружила, что плацебо, о природе которого участники исследования были полностью информированы, может эффективно снижать стресс, тревожность и депрессию, даже при дистанционном применении. Этот простой и доступный подход может стать важным инструментом для поддержания психического здоровья, особенно в условиях кризисов, подобных пандемии COVID-19. Работа опубликована в журнале Applied Psychology: Health and Well-Being (HWB).

В рамках двухнедельного эксперимента 18–30-летние участники, испытывающие умеренный стресс из-за пандемии, были разделены на две группы: одна получала плацебо-таблетки и участвовала в онлайн-сессиях через Zoom, другая не получала никакого лечения. Уровень стресса, тревожности и депрессии измерялся в начале исследования, через неделю и по его завершении. Большинство участников — 92,5% — строго следовали инструкциям, что свидетельствует о высокой приверженности эксперименту.

Участники из группы плацебо дважды в день принимали таблетки. Им объяснили, как работает плацебо-эффект, и подчеркнули, что знание об отсутствии активных веществ не снижает его эффективность. Люди из этой группы отметили снижение уровня стресса и эмоционального напряжения. Это было сопоставимо с результатами более интенсивных методов, таких как когнитивно-поведенческая терапия.

«Несмотря на осознание того, что таблетки не содержат действующего вещества, участники ощутили значительные улучшения. Это подчеркивает важность веры и ожиданий в эмоциональном благополучии», — отметил Дарвин Геварра, профессор психологии из Университета Майами.

Плацебо без обмана — это масштабируемое и доступное решение для людей, у которых нет возможности воспользоваться традиционными услугами психологической помощи. Простота метода делает его подходящим для тех, кто сталкивается с низкой мотивацией или трудностями в управлении своими эмоциями.

Исследователи подчеркивают необходимость дальнейших экспериментов с участием более разнообразных групп. Они также стремятся изучить механизмы, лежащие в основе эффективности плацебо, чтобы улучшить их применение в психологии.

«Наша цель — интеграция плацебо без обмана в стратегии поддержки психического здоровья как доступного инструмента для борьбы с эмоциональным стрессом», — заключил Геварра.

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