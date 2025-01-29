Древний папирус из Израиля раскрыл финансовое преступление в Римской империи

Ученые из Австрийской академии наук, Венского университета и Еврейского университета в Иерусалиме обнаружили уникальный древний папирус, проливающий свет на уголовное дело времен Римской империи. Документ, найденный в архивах Израильского управления древностей, описывает крупное финансовое преступление — подлог и уклонение от уплаты налогов на рабов в провинциях Иудея и Аравия. Работа опубликована в журнале Tyche.

Этот греческий папирус, содержащий 133 строки текста, долгое время оставался незамеченным, поскольку был ошибочно классифицирован как набатейский. Лишь в 2014 году его истинную природу обнаружила профессор Ханна Коттон Пальтиэль из Еврейского университета.

«Когда я увидела его в лаборатории свитков, помеченным как 'набатея', я воскликнула: 'Это же греческий!'» — сообщила профессор. В честь ее открытия документ получил название Papyrus Cotton.

В новой работе команда исследователей установила, что документ представляет собой записи судебного разбирательства накануне восстания Бар-Кохбы (132–136 гг. н. э.). Папирус описывает дело против двух обвиняемых — Гадалия и Саулоса, которые организовали фиктивную продажу и освобождение рабов, уклоняясь от уплаты налогов. Гадалия, сын нотариуса и, возможно, римский гражданин, имел криминальное прошлое: насилие, вымогательство, подделка документов и даже подстрекательство к мятежу.

«Подлог и налоговое мошенничество в Римской империи карались сурово — от каторжных работ до смертной казни», — объяснила доктор Анна Долганов.

Документ также упоминает наместника Иудеи Тинея Руфа, который сыграл важную роль в подавлении восстания Бар-Кохбы.

Папирус, вероятно, был спрятан в пещерах Иудейской пустыни во время восстания, но почему он сохранился — остается загадкой. Итог суда также неизвестен: возможно, процесс прервали военные события.

По мнению ученых, их открытие не только проливает свет на судебную систему Римской империи, но и дает редкую возможность заглянуть в мир преступлений прошлого.

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