Ученые нашли способ уменьшить ущерб урожаю, причиняемый гусями

Ученые из Университета Турку и Финского института природных ресурсов предложили стратегию по снижению ущерба сельскохозяйственным угодьям, наносимого белощекими казарками. Оказалось, что комбинация специально выделенных полей для кормления и запретных зон, откуда птиц отпугивают, помогает минимизировать потери фермеров. Работа опубликована в журнале Journal of Applied Ecology (JAE).

Белощекие казарки являются основными причинами сельскохозяйственного ущерба от охраняемых видов в Финляндии. Каждый год правительство выплачивает компенсации фермерам, особенно в регионах Северной и Южной Карелии, где сосредоточено молочное животноводство.

«Необходимо разрабатывать эффективные стратегии, которые позволят фермерам заблаговременно предотвращать ущерб и минимизировать убытки», — сообщил профессор Юкка Форсман из Финского института природных ресурсов.

Ученые предложили концепцию разрешенных полей — территорий, где гуси могут беспрепятственно кормиться, и запретных зон, где птиц отпугивают. Этот метод позволяет сконцентрировать птиц в определенных местах, защищая другие угодья.

Для эксперимента были выделены три типа участков: обычные поля, разрешенные поля и запретные зоны. Гусей отлавливали и оснащали GPS-метками, чтобы отслеживать их передвижения. Данные показали, что гуси предпочитали кормиться на специально выделенных разрешенных полях, а не на остальных угодьях. В запретных зонах их активность была значительно ниже, что подтверждает эффективность отпугивания.

«До сих пор влияние разрешенных полей оценивалось только по количеству наблюдаемых гусей и размеру ущерба. Теперь мы получили данные об индивидуальном поведении птиц в сети полей, что дает более точную картину», — отметил профессор Тони Лааксонен из Университета Турку.

По словам ведущего автора исследования, доктора Мартина Зельтмана, ключевым фактором успеха является учет знаний местных фермеров. Поля для эксперимента выбирались на основе их опыта, поскольку именно там традиционно наблюдался наибольший ущерб со стороны птиц.

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