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Ученые нашли способ повысить урожай грибов с помощью микробов

Fungal Biology: найден способ повышения урожайности грибов с помощью микробов
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Martins Vanags/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Университета Пенсильвании обнаружили, что использование микробиома из субстрата для выращивания шампиньонов может ускорить их рост и повысить устойчивость к болезням. Однако метод также увеличивает риск заражения зеленой плесенью, что требует дальнейших исследований. Работа опубликована в журнале Fungal Biology.

Команда ученых изучила влияние обогащения субстрата для выращивания шампиньонов микробиомом из использованного ранее материала. Этот процесс, называемый «пассированием», позволяет перенести часть микроорганизмов, адаптированных к выращиванию грибов, в новый субстрат.

В ходе исследования ученые вырастили несколько партий шампиньонов, каждый раз добавляя в свежий субстрат часть использованного ранее материала. После десяти циклов они протестировали влияние обогащенного субстрата на рост грибов и их устойчивость к заболеваниям.

«Наши результаты показывают, что этот подход может быть полезен для ускорения развития грибов», — отметил Эойн О'Коннор, ведущий автор работы и постдокторант кафедры патологии растений и экологической микробиологии.

Ученые обнаружили, что грибы, выращенные в таком обогащенном субстрате, быстрее достигают стадии плодоношения и демонстрируют повышенную устойчивость к бактериальной пятнистости — распространенному заболеванию шампиньонов. Однако при этом они оказались более уязвимыми к другой инфекции — зеленой плесени.

«Это исследование подчеркивает важность изучения микробиомов развивающихся организмов, — добавил О'Коннор. — «Полученные данные могут быть полезны не только для выращивания грибов, но и для других сельскохозяйственных систем, открывая новые возможности для устойчивого управления урожаями и борьбы с болезнями».

Ученые надеются, что их работа станет основой для будущих инноваций в сельском хозяйстве.

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