Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские ученые предложили пролететь мимо астероид на пути к Венере в 2030-х годах

Разработчик Симонов: по пути к Венере в 2030-х можно пролететь мимо астероида
close
NASA

Представитель коллектива разработчиков НПО имени Лавочкина Александр Симонов предложил во время одной из запланированных на 2030-е годы миссий к Венере пролететь мимо одного из астероидов, направив автоматическую станцию соответствующим образом. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Симонова, маневр поможет обогатить научную миссию.

«Возникла идея попробовать посмотреть по пути, когда мы летим к Венере, может быть, мы можем пролететь мимо каких-то астероидов и их изучить с пролетной траектории», — поделился ученый.

Он уточнил, что разработчики рассматривают коорбитальные астероиды, то есть такие, которые делают оборот вокруг Солнца примерно за такое же время, как и планета.

До этого начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю. А. Гагарина Максим Харламов сообщал, что космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев и Олег Платонов могут стать членами экипажей американских кораблей Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов на Международную космическую станцию (МКС).

Ранее астроном Никифоров рассказал, что с Земли можно будет увидеть «Вифлеемскую звезду» и исчезнувшие кольца Сатурна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами