Российские ученые предложили пролететь мимо астероид на пути к Венере в 2030-х годах

Разработчик Симонов: по пути к Венере в 2030-х можно пролететь мимо астероида

Представитель коллектива разработчиков НПО имени Лавочкина Александр Симонов предложил во время одной из запланированных на 2030-е годы миссий к Венере пролететь мимо одного из астероидов, направив автоматическую станцию соответствующим образом. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Симонова, маневр поможет обогатить научную миссию.

«Возникла идея попробовать посмотреть по пути, когда мы летим к Венере, может быть, мы можем пролететь мимо каких-то астероидов и их изучить с пролетной траектории», — поделился ученый.

Он уточнил, что разработчики рассматривают коорбитальные астероиды, то есть такие, которые делают оборот вокруг Солнца примерно за такое же время, как и планета.

До этого начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю. А. Гагарина Максим Харламов сообщал, что космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев и Олег Платонов могут стать членами экипажей американских кораблей Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов на Международную космическую станцию (МКС).

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