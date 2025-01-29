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При шизофрении возникает дефицит контрастного восприятия, выяснили ученые

SchizoBulletin: у лиц с шизофренией нарушена способность различать контрастность
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Исследователи из Университета Барселоны обнаружили, что у людей с шизофренией нарушена способность различать контраст между соседними областями света, что затрудняет восприятие формы, текстуры и деталей в окружающей среде. Результаты исследования опубликованы в журнале Schizophrenia Bulletin (SchizoBulletin).

Анализ более 600 ранее опубликованных исследований позволил испанским ученым установить, что пациенты с шизофренией испытывают сложности в восприятии контраста, что может негативно сказаться на их способности адекватно воспринимать мир вокруг.

Как поясняют исследователи, контрастное восприятие является ключевым элементом зрения, необходимым для выполнения повседневных задач, таких как ориентирование в пространстве или распознавание лиц. Изменения в этом восприятии могут быть связаны с нарушениями в глутаматергической системе мозга, которая играет важную роль в патогенезе шизофрении.

Кроме того, исследование выявило, что изменения в контрастной чувствительности могут быть частично связаны с дозой принимаемых антипсихотических препаратов, что поднимает вопрос о возможном влиянии медикаментов на восприятие. Ученые также отметили, что исследователи не исключают влияние внимания на результаты тестов, так как пациенты с шизофренией часто испытывают трудности с концентрацией.

Ранее была выявлена связь между здоровьем различных органов и психическим здоровьем.

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