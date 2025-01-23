Выявлена связь между здоровьем различных органов и психическим здоровьем

Международная команда ученых выяснила, что плохое состояние органов в организме может способствовать ухудшению психического здоровья. Работа опубликована в журнале Nature Mental Health (NMH).

Депрессия и тревога являются двумя наиболее распространенными психическими расстройствами, часто встречающимися одновременно и существенно влияющими на повседневную жизнь. Депрессия характеризуется постоянным чувством грусти, безнадежности и отсутствием удовольствия от жизни. Тревога проявляет себя через себя чрезмерное беспокойство, страх и физические симптомы, такие как учащенное сердцебиение.

Эти расстройства особенно распространены у людей с хроническими заболеваниями физического характера. Например, ишемическая болезнь сердца, диабет, нарушения опорно-двигательного аппарата и рак повышают риск развития депрессии и тревоги в несколько раз.

В новой работе исследователи изучили связь между функционированием различных систем органов в организме и психическим здоровьем. Они проанализировали данные 7749 здоровых людей, а также 67 человек с шизофренией, 592 с биполярным расстройством, 9817 с депрессией и 2041 с генерализованным тревожным расстройством. Возраст участников варьировался от 40 до 70 лет, средний возраст составил 54 года.

Исследователи оценили состояние семи систем органов — сердечно-сосудистой, легочной, опорно-двигательной, иммунной, почечной, печеночной и метаболической. Они также использовали данные визуализации головного мозга, собранные с помощью магнитно-резонансной томографии через 4-14 лет после оценки состояния органов (когда участникам было от 45 до 83 лет).

Результаты показали, что для каждой из семи систем органов ухудшение состояния органов было связано с более выраженными депрессивными симптомами. Аналогичным образом, более плохое состояние органов — за исключением почек и легких — было связано с более высокими симптомами тревоги.

Ученые заключили, что физические упражнения, малоподвижный образ жизни, курение, употребление алкоголя и социально-экономический статус влияют на здоровье органов и мозга, что впоследствии влияет на психическое здоровье.

«Наши результаты подтверждают важную роль мозга в гармоничном взаимодействии между физическим и психическим здоровьем», — заключили авторы исследования.

Ранее был совершен прорыв в понимании процесса старения организма.