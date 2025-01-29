В европейской части России впервые нашли азиатскую тлю

В европейской части России — в Донецкой народной республике, Ростовской и Запорожской областях, а также в Крыму — впервые нашли азиатскую ильмовую тлю. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки РФ.

«В отдельных случаях наблюдалось обширное повреждение молодых побегов, приводящее к деформации листьев и заметному угнетению растений», — говорится в сообщении.

Основным источником заражения являются растения, которые завозят из Восточной Азии — региона, включающего Японию, Китай, Корейский полуостров и Приморский край России. В 1984 году азиатскую ильмовую тлю нашли во Франции, а в последнее время ее выявили на территории еще 12 стран Европы, а также в Турции, Алжире, США и ЮАР.

Эксперты выразили уверенность, что применение инсектицидов сможет эффективно справиться с выявленными очагами заражения.

В ноябре прошлого года сообщалось, что некоторые насекомые адаптировались к защитным механизмам генетически модифицированных (ГМ) культур, призванным искоренять вредителей. Открытие сделали американские ученые из Аризонского университета и других научных учреждений.

Ранее ученые выяснили причину внезапных вспышек размножения насекомых-вредителей.