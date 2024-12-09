Онколог развеял главные мифы о химиотерапии

У многих онкобольных до сих пор остаются предубеждения насчет химиотерапии. Якобы от нее больше вреда, чем пользы. Среди самых распространенных слухов про «химию» — после нее много «побочек» и полностью выпадают волосы. Так ли это на самом деле, рассказал «Газете.Ru» врач-онколог «СМ-Клиника» Расул Ахмаев.

Первый миф — химиотерапия бесполезна.

«Почему-то некоторые онкобольные убеждены, что химиотерапия абсолютно бесполезна, а вылечить тяжелый недуг поможет только операция. Конечно же, это в корне неверное заблуждение. Ведь на эффективность химиотерапии влияют разные факторы — вид рака, распространенность метастазов в другие органы, полное или частичное «реагирование» на тот или иной химиопрепарат. Иногда «химия» является единственным способом успешного лечения онкобольного, как, например, при раке легкого, желудка или молочной железы. Все зависит от конкретной ситуации. Химиотерапия может применяться как основной способ лечения или в комплексе с другими методиками, однако это совсем не умаляет ее роль в лечении пациентов», — прокомментировал Ахмаев.

Второй миф — «химия» сильно вредит здоровью онкопациента.

По словам онколога, такое суждение во многом связано с тем, что у химиотерапии есть неприятные побочные эффекты. Он отметил, что каждый пациент переносит «химию» по-разному: у одних во время курса терапии начинается сильная тошнота и рвота, у других появляются слабость и головокружения, иногда проблемы с почками, третьи же набирают вес или худеют.

«Обычно такая реакция на препараты кратковременна. Даже если «побочка» долго не проходит, не стоит этого бояться и сильно переживать. Сегодня у врачей есть множество вариантов, как ослабить тошноту, улучшить стул или снять головную боль. Здесь важно понять один момент: польза для здоровья от химиотерапии намного превышает те неудобства, которые испытывают первое время онкобольные», — подчеркнул специалист.

Третий миф — после химиотерапии выпадают волосы.

«На самом деле далеко не все химиопрепараты вызывают выпадение волос. Конечно, такая неприятная ситуация может быть связана с индивидуальной непереносимостью препарата или ослабленным иммунитетом, когда «химия» действует не только на раковые клетки, но и на волосяные фолликулы. Между тем мы всегда стараемся подбирать для онкобольных наиболее щадящие лекарства с доказанной эффективностью. Сейчас, например, есть таргетные препараты, которые воздействуют только на раковые клетки и при этом совсем не повреждают здоровые. К тому же их токсическое влияние на организм и отдельно на волосы минимально», — рассказал врач-онколог.

Ахмаев также добавил, что в случае повышенных рисков алопеции пациентам может помочь охлаждение кожи головы с помощью специальной «шапочки» — хладошлема. Эта процедура сейчас проводится в разных медцентрах и помогает значительно снизить повреждение волос «химией». Что особенно важно, ношение хладошлема крайне эффективно при раке молочной железы, простаты и легкого.

Четвертый миф — во время химиотерапии нужно полностью отказаться от мяса и сладкого, потому что эти продукты повышают «активность» опухоли.

Как рассказал специалист, ослабленным «химией» людям животный белок не вреден, а, наоборот, жизненно необходим, чтобы повысить энергетические ресурсы для борьбы с болезнью. Можно включать в рацион свинину, говядину, птицу, но сильно увлекаться красным мясом не нужно. Что касается отказа от сладкого (якобы из-за того, что раковая опухоль питается сахаром), то это не более чем миф.

«Конечно, не стоит переусердствовать с тортами и конфетами, но, если все в меру, организму разнообразное питание только на пользу. Еще нельзя забывать про обильное питье — это поможет организму лучше справиться с «химией» и вывести токсины. А вот сидеть на жестких диетах во время лечения очень опасно для здоровья», — отметил он.

Пятый миф — если врач диагностировал рак, то отказываться от вредных привычек уже необязательно.

«Такое легкомысленное отношение к здоровью может только усугубить и без того тяжелую ситуацию и привести к летальному исходу быстрее, чем ожидает сам пациент, считает онколог. Ведь курение и алкоголь только усиливают токсическую нагрузку на организм во время «химии». Вдобавок канцерогены, содержащиеся в табачном дыме, могут спровоцировать быстрое распространение метастазов в соседние органы, чаще всего в легкое. И врачам уже гораздо труднее бороться за жизнь и здоровье пациента», — предупредил Ахмаев.

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