Стало известно, в каком возрасте мужчины теряют поддержку близких

Американские ученые из Гарвардской медицинской школы обнаружили, что сети эмоциональной поддержки мужчин сокращаются вполовину в возрасте от 30 до 90 лет. Исследование опубликовано в научном журнале Psychology & Aging (PAG).

Эмоциональная поддержка определяется как обеспечение понимания и комфорта. Она имеет важное значение для благополучия, особенно для пожилых людей.

В исследовании использовался набор индивидуальных данных, полученный из выборки из 235 мужчин, обучавшихся в Гарвардском университете с 1939 по 1942 год.

За этими участниками наблюдали в течение последующих 70 лет. Эмоциональная поддержка определялась как количество людей, к которым участники обращались за утешением и советом в трудные времена.

Ученые обнаружили, что сети эмоциональной поддержки значительно сократились в течение взрослой жизни, при этом участники сообщили об уменьшении числа поставщиков эмоциональной поддержки примерно на 50% в возрасте от 30 до 90 лет.

В возрасте 30 лет участники сообщили, что полагаются в среднем на двух поставщиков поддержки, и это число сократилось до одного к 90 годам. Это линейное снижение предполагает, что старение сопровождается уменьшением числа людей, к которым люди регулярно обращаются за эмоциональной поддержкой.

Результаты также выявили влияние определенных жизненных переходов на сети эмоциональной поддержки. Сети участников были меньше в периоды, когда они были женаты, что предполагает консолидацию эмоциональной зависимости от супруга. Однако выход на пенсию, по-видимому, не повлиял на количество поставщиков эмоциональной поддержки.

Исследование также показало, что ранний жизненный опыт играет решающую роль в формировании размера сети. Участники, которые выросли в более теплой семейной обстановке, характеризующейся поддерживающими и заботливыми отношениями с родителями, имели более крупные сети эмоциональной поддержки во взрослой жизни.

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