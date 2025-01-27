Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, в каком возрасте мужчины теряют поддержку близких

PAG: эмоциональная поддержка мужчин падает на 50% после достижения 30 лет
close
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Гарвардской медицинской школы обнаружили, что сети эмоциональной поддержки мужчин сокращаются вполовину в возрасте от 30 до 90 лет. Исследование опубликовано в научном журнале Psychology & Aging (PAG).

Эмоциональная поддержка определяется как обеспечение понимания и комфорта. Она имеет важное значение для благополучия, особенно для пожилых людей.

В исследовании использовался набор индивидуальных данных, полученный из выборки из 235 мужчин, обучавшихся в Гарвардском университете с 1939 по 1942 год.

За этими участниками наблюдали в течение последующих 70 лет. Эмоциональная поддержка определялась как количество людей, к которым участники обращались за утешением и советом в трудные времена.

Ученые обнаружили, что сети эмоциональной поддержки значительно сократились в течение взрослой жизни, при этом участники сообщили об уменьшении числа поставщиков эмоциональной поддержки примерно на 50% в возрасте от 30 до 90 лет.

В возрасте 30 лет участники сообщили, что полагаются в среднем на двух поставщиков поддержки, и это число сократилось до одного к 90 годам. Это линейное снижение предполагает, что старение сопровождается уменьшением числа людей, к которым люди регулярно обращаются за эмоциональной поддержкой.

Результаты также выявили влияние определенных жизненных переходов на сети эмоциональной поддержки. Сети участников были меньше в периоды, когда они были женаты, что предполагает консолидацию эмоциональной зависимости от супруга. Однако выход на пенсию, по-видимому, не повлиял на количество поставщиков эмоциональной поддержки.

Исследование также показало, что ранний жизненный опыт играет решающую роль в формировании размера сети. Участники, которые выросли в более теплой семейной обстановке, характеризующейся поддерживающими и заботливыми отношениями с родителями, имели более крупные сети эмоциональной поддержки во взрослой жизни.

Ранее ученые нашли в крови маркеры одиночества и старения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами