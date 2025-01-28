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Вежливость человека влияет на уровень счастья, выяснили ученые

Psychological Reports: вежливые люди реже страдают от тяжелой депрессии
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Специалисты из Академии военно-воздушных сил Турции установили, что для проявляющих вежливость людей характерен более высокий уровень счастья и менее выраженные симптомы депрессии (при наличии). Результаты исследования опубликованы в Psychological Reports.

Научная работа была посвящена взаимосвязи вежливости и субъективного ощущения счастья среди граждан Турции. Вежливость была определена как форма просоциального поведения, включающая дружелюбие, сострадание и готовность к сотрудничеству.

Исследование состояло из двух частей: в первой части было выявлено, что хорошие манеры действительно характерны для большинства населения. На втором этапе 372 участника в возрасте около 23 лет попросили заполнить анкеты для определения их уровней вежливости и счастья, а также оценки симптомов депрессии.

Результаты показали, что люди с более высоким уровнем вежливости склонны испытывать менее выраженные симптомы депрессии и чувствовать себя более счастливыми.

Ученые подчеркнули, что вежливость может быть полезным инструментом для психологических исследований, однако отметили, что их работа носит корреляционный характер. По этой причине вежливость как черту личности нельзя воспринимать как фактор снижения риска развития депрессивного расстройства.

Ранее ученые выяснили, как набор веса влияет на уровень счастья.

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