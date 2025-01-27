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Ученые выяснили, как набор веса влияет на уровень счастья

IJAPP: набор веса не снижает уровень счастья
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ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Немецкие ученые выяснили, что набор веса, вопреки распространенному мнению, не оказывает существенного негативного влияния на уровень счастья. Более того, иногда увеличение массы тела может даже быть связано с небольшим повышением уровня счастья. Этот эффект наблюдается у людей вне зависимости от пола и возраста. Работа опубликована в журнале International Journal of Applied Positive Psychology (IJAPP).

В исследовании приняли участие 8 815 человек в возрасте от 25 до 60 лет. Наблюдения проводились на протяжении десяти лет — с 2011 по 2021 год. Уровень счастья оценивался по шкале от 0 до 10, а индекс массы тела (ИМТ), который рассчитывается как соотношение веса и роста человека, определялся на основе данных, предоставленных самими участниками.

Было установлено, что при изменении ИМТ уровень счастья оставался неизменным или даже повышался. При этом у мужчин с увеличением ИМТ с 22 до 30 наблюдался небольшой, но статистически значимый рост счастья, а у женщин уровень удовлетворенности жизнью стабилизировался при ИМТ 27 и не снижался при дальнейшем наборе веса.

Феликс Биттманн, автор исследования из Лейбницкого института образовательных траекторий, предположил, что психологическое воздействие набора веса может быть минимальным, так как люди приспосабливаются к новым условиям. Также возможно, что современные движения, направленные на бодипозитивность, помогают уменьшить негативное восприятие веса в обществе.

«Обнаружить, что набор веса не влияет на счастье, было неожиданно, — отметил Биттманн. — Однако это объясняет, почему многие люди не стремятся похудеть: набор веса не доставляет им психологического дискомфорта».

Исследование основано на названных участниками данных о весе и росте, что может вносить некоторую погрешность. Кроме того, удовлетворенность жизнью измерялась только раз в год, что не позволяет учитывать краткосрочные колебания.

В будущем ученые планируют изучить влияние культурных и социальных факторов на восприятие веса и счастья, а также механизмы, объясняющие позитивные эффекты набора массы тела.

Ранее ученые назвали простую диету, которая снижает риск хронических заболеваний.

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