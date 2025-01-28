Мемы распространяют теории заговора, выяснили ученые

Исследователи из Университета Бата установили, что мемы играют ключевую роль в распространении конспирологических идей, объединяя онлайн-сообщества и укрепляя их коллективное мировоззрение. Работа опубликована в журнале Social Media + Society (SM+S).

Мемы, которые часто воспринимаются как безобидный юмор, могут иметь более темную сторону. Новая работа ученых доказывает, что они активно используются для укрепления сообществ сторонников теорий заговора, способствуя распространению вредоносных убеждений. Исследователи впервые изучили культурную роль мемов в онлайн-сообществах конспирологов. Они изучили, как мемы помогают формировать чувство принадлежности к группе и укрепляют коллективное мнение среди участников таких сообществ.

«Мы видим, что мемы играют значительную роль в укреплении культуры онлайн-сообществ сторонников теорий заговора», — отметила Эмили Годвин, аспирантка Института цифровой безопасности и поведения Университета Бата. — «Участники тяготеют к мемам, которые подтверждают их мировоззрение, и эти мемы становятся важной частью их повествования. Простой и удобный для обмена формат мемов способствует быстрому распространению вредоносных идей».

Ученые проанализировали 544 мема, опубликованных на платформе Reddit в двух связанных сообществах, посвященных COVID-19: r/NoNewNormal (r/NNN) и r/CoronavirusCirclejerk (r/CvCj). Мемы были разделены на три основные темы: «обман» со стороны властей и заговорщиков, «заблуждения» общественности и «превосходство» сторонников теорий заговора, которые считают себя свободомыслящими.

Среди популярных мемов выделяются такие персонажи, как «NPC Wojak» (серый безликий персонаж, символизирующий отсутствие самостоятельности), «Drakeposting» (использование образа Дрейка из клипа Hotline Bling для выражения одобрения или неодобрения) и «Distracted Boyfriend» (мем с парнем, который оглядывается на другую девушку, символизирующий выбор между двумя вариантами).

«Мемы смягчают разногласия, снижая вероятность раскола из-за мелких различий. Это сплочение позволяет опасным идеологиям укореняться и процветать»,— объяснила Годвин.

Доктор Брит Дэвидсон, соавтор исследования и доцент аналитики в Университете Бата, отметил, что юмор мемов, основанный на высмеивании элит и общественности, вероятно, является ключевым фактором привлечения новых членов в такие группы. Это особенно опасно, так как многие люди могут не осознавать контекста и последствий дезинформации.

Ученые подчеркивают, что дальнейшие исследования цифрового ландшафта необходимы для понимания того, как мемы, эмодзи, хэштеги и другие формы онлайн-выражения влияют на стабильность и распространение конспирологических сообществ.

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