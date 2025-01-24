У «сумасшедшего» вида птиц обнаружен суперфермент, регулирующий уровень тестостерона

Ученые из Университета Симона Фрейзера Университета обнаружили, что ген, регулирующий уровень тестостерона у «сумасшедшего» вида береговых птиц, контролирует развитие трех совершенно разных типов самцов. Работа опубликована в журнале Science.

Турухтаны всегда привлекали внимание ученых благодаря наличию трех типов самцов, которые отличаются друг от друга по внешнему виду и брачному поведению. В своем новом исследовании ученые выяснили, что эти изменения связаны с особым ферментом HSD17B2, который содержится в крови птиц. Этот фермент может регулировать уровень тестостерона у самцов, быстро расщепляя гормон, обычно отвечающий за доминирование и агрессию.

«Этот вид действительно сумасшедший, с тремя типами самцов, которые отличаются не только внешне, но и своим поведением», — отметил Дэвид Лэнк, биолог, изучающий турухтанов уже 40 лет. — «Мы многое узнали о генетических и физиологических процессах, которые контролируют развитие этих трех типов».

Первая, самая крупная по численности группа самцов турухтанов, известная как «независимые самцы», отличается ярким оперением в период размножения. Они агрессивно защищают участки для спаривания, стремясь произвести впечатление на самок. Второй тип — «спутники» — меньше по размеру и имеющий более светлое оперение, образует союзы с первой группой для совместного привлечения самок. При этом хотя они и сотрудничают в определенной степени, каждый самец по-прежнему стремится к спариванию с максимальным количеством самок. Третья группа, известная как «обманщики», использует более необычный подход. Эти самцы полностью отказываются от своего оперения и имитируют поведение самок, что позволяет им незаметно проникать на участки для спаривания.

Ученые определили ген, который вырабатывает суперфермент, контролирующий уровень тестостерона во всем организме, за исключением яичек. Именно он несет ответственность за то, к какой группе будет относиться отдельная особь. При этом гормональный механизм этого процесса применим ко всем позвоночным, включая человека.

Доктор Лэнк отметил, что особая форма этого гена однажды может найти медицинское применение для людей, хотя для этого и требуются дополнительные исследования.

«HSD17B2 в три-четыре раза эффективнее превращает тестостерон в его предшественник андростендион», — добавил он. — «Это открывает новые возможности лечения людей с нарушениями, связанными с повышенным уровнем тестостерона».

Ранее ученых удивило истинное предназначение хвоста бычерылых скатов.