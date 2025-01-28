Ученые выяснили, как крошечные водоросли повлияли на эволюцию гигантских моллюсков

Гигантские моллюски, одни из самых крупных представителей своего класса, давно привлекают внимание исследователей. Эти впечатляющие существа, достигающие 1,5 метров в длину и веса более 300 килограммов, являются важной частью экосистемы коралловых рифов. Ученые из Университета Колорадо в Боулдере раскрыли, как симбиоз с микроскопическими водорослями помог этим моллюскам достичь таких размеров. Работа опубликована в журнале Communications Biology (ComBio).

Гигантские моллюски, такие как Tridacna maxima не растут за счет высокобелковой диеты. Вместо этого они получают энергию от водорослей, живущих в их тканях. Этот процесс, известный как фотосимбиоз, позволяет водорослям преобразовывать солнечный свет в сахара, которые питают моллюсков.

«Это похоже на то, как если бы водоросли были семенами, а из желудка моллюска вырастало дерево», — объяснил Цзинчунь Ли, ведущий автор исследования и профессор экологии и эволюционной биологии.

В новой работе ученые секвенировали геном Tridacna maxima и сравнили его с геномами родственных видов, таких как обыкновенный сердцевидный моллюск, которые не имеют симбиотических партнеров. Оказалось, что гигантские моллюски развили дополнительные гены, которые помогают им отличать полезные водоросли от вредных бактерий и вирусов.

«Геном гигантских моллюсков также содержит меньше генов, связанных с контролем веса тела, что, возможно, позволило им вырасти до таких размеров», — добавил Руици Ли, соавтор исследования и научный сотрудник Музея естественной истории Университета Колорадо.

Однако симбиоз имеет и свои недостатки. Ослабленная иммунная система моллюсков делает их более уязвимыми к вирусным инфекциям. При этом они, как и кораллы, сталкиваются с растущими угрозами из-за изменения климата.

«Гигантские моллюски играют ключевую роль в стабильности морских экосистем, обеспечивая убежище и пищу для других организмов», — подчеркнул Цзинчунь Ли.

В прошлом году Международный союз охраны природы (МСОП) признал вид Tridacna gigas «находящимся на грани исчезновения».

«Генетические исследования помогают нам лучше понять разнообразие видов и их потребности в охране», — говорит Руици Ли.

Команда планирует секвенировать геномы всех 12 известных видов гигантских моллюсков, чтобы лучше понять их эволюцию и адаптацию. Это может помочь в разработке стратегий по их сохранению и защите коралловых рифов, которые зависят от этих удивительных существ.

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