Чудовища прошлого могли бы запросто полакомиться опаснейшими хищниками настоящего, выяснили ученые

Команда биологов из Университета Макгилла под руководством Дирли Кортес провела исследование древней морской экосистемы, существовавшей в раннем меловом периоде. В ходе этого исследования они выяснили, что помогло гигантским морским рептилиям встать на вершину пищевой цепи того времени. Работа опубликована в журнале Zoological Journal of the Linnean Society (ZJLS).

Ученые сосредоточили свое внимание на Формации Паджа — геологическом образовании на территории современной Колумбии, которое 130 миллионов лет назад представляло собой теплое мелководное море. Там обитали такие гиганты, как длинношеие плезиозавры, дельфиноподобные ихтиозавры и массивные телозавры, напоминающие крокодилов. Некоторые из них достигали более 10 метров в длину.

Команда биологов построила модель взаимодействий между видами в экосистеме Пажи, используя данные о размерах тел, анатомии и других характеристиках вымерших животных. Для заполнения пробелов в информации ученые обратились к современным аналогам, что позволило создать детализированную сеть пищевых связей. Исследователям удалось открыть уникальные особенности экосистемы Паджа, которые могли способствовать эволюции исключительно крупных хищников.

Для поддержания функционирования таких хищников требовалась богатая и разнообразная экосистема. В условиях тепличного климата мелового периода и распада суперконтинента Пангея жизнь на всех уровнях пищевой цепи процветала. Ученые установили, что именно разнообразие организмов нижних трофических уровней, таких как рыбы и аммониты, создало основу для появления столь внушительных хищников, которые запросто могли бы охотиться на опаснейших хищников настоящего.

«Понимание структуры таких экосистем проливает свет на то, как они развивались под воздействием интенсивной конкуренции», — сообщил биолог Ханс Ларссон, один из авторов исследования.

Исследование Формации Паджа подчеркивает важность изучения древних экосистем для понимания эволюции биоразнообразия. Ученые надеются, что их методика будет использована и для других ископаемых экосистем, что откроет новые горизонты в палеоэкологии.

Ранее ученые выяснили, что крупнейший организм на Земле медленно поедается.