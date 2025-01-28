Дрожжи «научили» выделять полезную жирную кислоту

Используя редактирование генов и ферментацию, ученые из Университета Альберты придумали способ выделения из дрожжей большего количества полезной пунициновой жирной кислоты, которая обычно содержится в гранатах. Научная статья опубликована в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry (JAFС).

Пунициновая кислота известна своей способностью снижать уровень холестерина, а также противовоспалительными и антиканцерогенными эффектами. Однако производство этой кислоты затруднено из-за низкой урожайности гранатовых семян и высокой стоимости их масла.

С помощью CRISPR ученые внедрили гены, отвечающие за синтез пунициновой кислоты, в геном пекарских дрожжей. Этот метод значительно ускорил процесс отбора наиболее эффективных генетических комбинаций.

«Мы увеличили содержание пунициновой кислоты в дрожжах в 80 раз — до 26,7%. Это рекордный результат, достигнутый с помощью инженерных микроорганизмов», — отметил Гуаньцунь (Гэвин) Чэнь, соавтор исследования и профессор факультета сельского хозяйства и наук о жизни.

Кроме того, новый штамм дрожжей сохраняет стабильное содержание кислоты при каждом цикле ферментации, что делает его идеальным для промышленного производства.

По словам ученых, новая разработка открывает новые перспективы для более экономичного и экологичного производства редких жирных кислот без использования сельскохозяйственных земель. В будущем технология также может быть использована для создания других ценных растительных масел и биопродуктов.

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