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Найдены бактерии, поедающие токсичные «вечные химикаты»

STE: выявлен штамм бактерий, расщепляющий три типа ПФАС
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Tomeu Viver

Американские ученые из Университета Буффало в штате Нью-Йорк обнаружили разновидность бактерий, способную переваривать токсичные пер- и полифторалкильные соединения (ПФАС). Исследование опубликовано в научном журнале Science of the Total Environment (STE).

ПФАС — группа веществ, широко используемых в промышленности для производства огнеупорных и влагостойких материалов, включая антипригарную посуду и водонепроницаемую одежду.

ПФАС называют «вечными химикатами» из-за их стойкости к распаду естественным способом. Эти соединения могут накапливаться в организме и способствовать развитию различных заболеваний, включая рак и нарушения в репродуктивной и эндокринной системах организма.

Команда определила бактериальный штамм под названием F11, который за 100 дней метаболизировал более 90% перфтороктановой сульфоновой кислоты (ПФОС) — распространенной разновидности «вечных химикатов».
F11 выделили из почвы загрязненного промышленного участка в Португалии. Ранее эти микроорганизмы продемонстрировали способность удалять фтор из фармацевтических загрязнителей.

Также бактерии F11 через 100 дней расщепили значительную часть двух дополнительных типов ПФАС: 58% фтортеломерной карбоновой кислоты 5:3 и 21% фтортеломерного сульфоната 6:2.

«Связь между атомами углерода и фтора в ПФАС очень прочная, поэтому большинство микробов не могут использовать его в качестве источника энергии. Бактериальный штамм F11 развил способность отщеплять фтор и поедать углерод», — отметила соавтор исследования Диана Ага.

Ранее стало известно, как «вечные химикаты» отравляют мозг.

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