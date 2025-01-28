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Тренировки продлевают жизнь онкобольным, выяснили ученые

BMJ: развитые мышцы и выносливость продлевают жизнь онкобольным
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Австралийские ученые установили, что регулярные занятия фитнесом, направленные на поддержание мышечной массы и кардиореспираторной выносливости, помогают сократить летальность среди людей с онкологическим диагнозом. Результаты исследования опубликованы в BMJ Journals.

Ученые проанализировали данные о физической форме 47 тысяч пациентов с различными типами рака на различных стадиях. Ключевыми показателями тренированности ученые выбрали силу сжатия кисти и уровень кардиореспираторной выносливости.

По словам ученых, корреляция оказалась впечатляющей: риск смертности от всех причин у пациентов с высоким уровнем физической подготовленности был снижен на 31-46% по сравнению с теми, у кого эти показатели были низкими. Этот эффект сохранялся даже у пациентов с прогрессирующими формами рака третьей-четвертой стадии.

Кардиореспираторная выносливость — это способность организма выдерживать продолжительные нагрузки благодаря слаженной работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем. По словам ученых, поддержание и развитие этой способности у онкобольных может стать важной частью терапии, увеличив шансы на выживание и подарив пациентам дополнительное время.

Ранее стало известно, чем короткие тренировки полезны для мозга.

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