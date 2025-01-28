Источник органических молекул на поверхности Цереры удивил ученых

Немецкие ученые из Института Макса Планка по изучению солнечной системы (MPS) выяснили, что органические соединения на поверхности карликовой планеты Церера, вероятно, имеют экзогенное (внешнее) происхождение. Они были занесены астероидами из внешнего пояса астероидов, а не образовались в результате криовулканической активности небесного тела. Исследования опубликованы в научном журнале AGU Advances (AGU Adv).

Церера расположена в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Ее диаметр составляет 940 километров, что в 3,7 раза меньше земной Луны. Малая планета интересна своим криовулканизмом, при котором соленая жидкость поднимается из недр на поверхность.

Доказательства наличия отложений органического материала были обнаружены в ходе миссии Dawn. Аппарат Dawn достиг Цереры в марте 2015 года и сопровождал ее около трех с половиной лет.

Специалисты использовали искусственный интеллект для анализа данных камеры и спектрометра Dawn, что позволило идентифицировать алифатические углеводороды — органические молекулы с цепочечной структурой.

Эти соединения предположительно попали на Цереру с астероидами, которые сталкивались с планетой на относительно низких скоростях, позволив органике сохраниться.

Ранее исследователи нашли новые следы органики на поверхности Цереры.