Ученые нашли новые следы органики на одном из водных миров Солнечной системы

Международная группа астрономов из Испании и США обнаружила новые признаки органических соединений на Церере — карликовой планете, расположенной в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Исследование опубликовано в научном издании The Planetary Science Journal (TPSJ).

Церера — крупнейший объект астероидного пояса с диаметром более 930 километров. Несмотря на небольшие относительно настоящих планет размеры, Церера признана самым богатым водой телом во внутренней части Солнечной системы после Земли.

В новом исследовании ученые проанализировали данные с аппарата NASA Dawn, который просканировал Цереру в 2017 году. Результаты показали наличие органических веществ в северном полушарии малой планеты. Однако было неясно, образовались ли они на самой Церере, или попали туда при падении комет или астероидов.

Чтобы разгадать эту загадку, команда применила метод спектрального анализа смеси для интерпретации сведений о соединениях на поверхности небесного тела.

Затем исследователи провели углубленный спектральный анализ областей-кандидатов с использованием данных спектрометра аппарата Dawn.

Ученые определили регион между ударными бассейнами Урвара и Ялоде с наиболее убедительными доказательствами наличия органических материалов.

Специалисты считают, что под поверхностью Цереры существуют большие запасы органических соединений, часть которых оказалась выброшена наружу в результате падения метеорита.

Ранее астрономы предположили, что Церера на 90% состоит из грязного льда, который в прошлом был мутным океаном.