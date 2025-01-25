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Расшифрованы генетические причины биполярного расстройства

Nature: найдено 36 генов, потенциально повышающих риск биполярного расстройства
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Shutterstock

Ученые из Лондонского университета в составе международного научного коллектива выявили 298 участков генома, содержащих вариации ДНК, которые повышают риск развития этого расстройства. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Это исследование стало первым крупным многородственным геномным анализом, охватывающим данные людей европейского, восточноазиатского, афроамериканского и латиноамериканского происхождения. Оно предвещает более чем четырехкратное увеличение числа генетических связей по сравнению с ранее обнаруженными.

Среди значимых открытий — новый генетический регион, связанный с повышенным риском биполярного расстройства, который был найден в выборках восточноазиатского происхождения. В ходе исследования ученые также выявили 36 генов, которые, как предполагается, имеют отношение к этому расстройству.

Биполярное расстройство — это хроническое заболевание, которое влияет на настроение, ухудшает качество жизни и может привести к серьезным последствиям, включая саморазрушительное поведение. По оценкам, им страдают от 40 до 50 миллионов человек по всему миру.

Несмотря на высокую распространенность заболевания, диагностика может занять до восьми лет. Кроме того, некоторые механизмы развития и течения биполярного расстройства остаются неясными. Новые данные о генетических вариантах открывают перспективы для более точного понимания патогенеза заболевания и разработки эффективных методов лечения.

Ранее ученые выяснили, могут ли гены влиять на выбор профессии.

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