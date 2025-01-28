Названа опасность подогрева сидений для женщин

У женщин, при постоянном подогреве сидений в автомобиле, возможно появление таких урогинекологических заболеваний, как острый цистит. Об этом «Газете.Ru» рассказал уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Белопольский.

«Теплые сидения в автомобиле, как и, по сути, и само тепло не опасны ни для мужчин, ни для женщин. Опасно, когда происходит перегрев сидений и в дальнейшем, при выходе из автомобиля перегрев сменяется резким переохлаждением, что пагубно влияет на мочеполовую систему мужчин и женщин. Также есть риск обострения хронический урогинекологических заболеваний, внезапное появление ВЗОМТ (воспалительных заболеваний органов малого таза). В число последних входят, например, воспаление слизистой влагалища, шейки матки или внутреннего и мышечного слоя маточной стенки», — рассказал врач.

По словам врача, переохлаждение влияет на появление цистита, но только как провоцирующий фактор. Если у вас уже были патогены, которые вызывают цистит, то они только станут быстрее размножаться и спровоцируют заболевание.

«Цистит, простатит и другие заболевания мочевыводящей системы относятся к инфекционно-воспалительным заболеваниям (ИВЗ). Они ни в коем случае не лечатся никогда и не лечились теплыми ваннами. Показано и разрешено — физиотерапевтическое лечение, лазеротерапевтическое лечение, лазерное лечение, озонотерапия.

При болях внизу живота, наличии слизисто-гнойных выделений из половых путей, болезненном мочеиспускании стоит обратиться к врачу.

«Это могут быть симптомы вышеописанных заболеваний. Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, обогрев сидений следует отключать через 10–15 минут после активации — как только кресло «дойдёт» до нужной температуры. Еще один вариант: завести автомобиль и выйти на улицу на 7-10 минут. За это время машина прогреется», – посоветовал доктор.

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