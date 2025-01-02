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Ученые выяснили, как ожирение печени приводит к раку

Nature: повреждению ДНК при ожирении печени приводит к развитию рака
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vims.ac.in

Ученые из Медицинской школы Калифорнийского университета установили, что накопление жира в печени может стать причиной повреждения ДНК и развития наиболее распространенной формы рака печени — гепатоцеллюлярной карциномы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

За последние два десятилетия частота ГЦК увеличилась на 25-30%. Основной причиной роста считается стремительное распространение жировой болезни печени, которая в настоящее время затрагивает 25% взрослых американцев. Из них около 20% имеют тяжелую форму заболевания, называемую стеатогепатитом, связанным с метаболической дисфункцией (MASH).

По словам ученых, переход от жировой болезни печени к MASH и раку печени — это распространенный сценарий с потенциально летальными последствиями. При этом неизвестно, как этот процесс протекает на молекулярном уровне.

Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, ученые провели серию исследований на мышах и образцах человеческих тканей. Они подтвердили, что продукты, богатые жирами и сахарами, способствуют развитию MASH и последующему повреждению ДНК в клетках печени.

Это повреждение вызывает преждевременное старение клеток, которые становятся метаболически активными, но утрачивают способность делиться.

Ученые объяснили, что старение — это нормальная реакция на клеточный стресс, в идеале дающая организму время для восстановления повреждений и предотвращения деления поврежденных клеток. Однако в клетках печени, называемых гепатоцитами, этот процесс может нарушаться. Некоторые поврежденные гепатоциты продолжают существовать, что может способствовать развитию рака.

Ранее были названы самые вредные для печени продукты.

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