Высокий интеллект связали с быстрым летальным исходом деменции

Голландские ученые установили, что продолжительность жизни пациентов с диагнозом «деменция» сокращается с каждым дополнительным годом, ранее потраченным на обучение. Результаты исследования опубликованы в BMJ (British Medical Journal).

Ученые провели мета-анализ 261 исследования, направленных на установление корреляции между уровнем образования и скоростью наступления (а также прогрессирования) деменции. Обычно пациенты с деменцией живут около 10,5 лет после постановки диагноза, однако исследователи обнаружили, что каждый дополнительный год обучения сокращает этот срок примерно на 2,5 месяца.

По результатам исследования, страдающий деменцией человек с бакалаврским дипломом, получивший образование в 21 год, будет жить на год меньше, чем тот, кто завершил школу, получив аттестат о среднем образовании. Исследователи из Голландии объясняют это явление концепцией «когнитивного резерва». Согласно этой теории, люди с более высоким уровнем образования и интеллекта могут дольше оставаться без явных признаков заболевания, несмотря на повреждения мозга.

Когда когнитивный резерв исчерпывается, заболевание переходит в более позднюю стадию и у таких людей остается меньшее количество лет жизни по сравнению с теми, кому диагноз был поставлен на более раннем этапе.

Деменция является одной из наиболее распространенных причин когнитивных расстройств. Ожидается, что к середине этого столетия более миллиона британцев будут страдать от болезни Альцгеймера — самой распространенной формы деменции. Это заболевание связано с накоплением амилоида и тау-белков в мозге.

Хотя в настоящее время в рамках Национальной службы здравоохранения Великобритании нет методов лечения, которые могли бы остановить прогрессирование деменции, эксперты рекомендуют поддерживать активность мозга с помощью числовых и словесных головоломок. Это помогает создать «когнитивный резерв», обеспечивающий более длительное сохранение умственных способностей на нормальном уровне.

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