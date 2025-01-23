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Врач рассказала, как меняется почерк при болезни Альцгеймера и Паркинсона

Врач Чердак: по почерку можно диагностировать деменцию

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По изменениям в почерке можно диагностировать различные заболевания головного мозга, в том числе инсульт и деменцию, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог, доцент, старший научный сотрудник Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Мария Чердак.

«С годами почерк может меняться. Причины тому могут быть медицинские, например, нарушение моторики или ухудшение зрения. Также почерк может меняться и на фоне стресса. Ведь сам по себе стресс с тревогами и волнениями, которыми наполнена наша жизнь, влияет на то, как человек пишет. Однако ряд изменений почерка может говорить и о болезнях головного мозга. Если почерк меняется внезапно, причиной может быть инсульт или другое острое заболевание нервной системы (черепно-мозговая травма, рассеянный склероз)», – рассказала врач.

Например, почерк меняется при болезни Альцгеймера, что можно проследить на разных стадиях заболевания. Несмотря на то, что данная болезнь напрямую не нарушает двигательные способности человека, она может приводить к речевым нарушениям, а значит и способности выражать свои мысли в письменной форме.

«Например, увеличивается размер почерка, межстрочные расстояния, ослабляется нажим, линия строки становится неровной и менее горизонтальной, а также уменьшается скорость письма. На текущий момент есть даже методы ранней диагностики болезни Альцгеймера по почерку с использованием искусственного интеллекта. Стоит отметить, что при болезни Паркинсона характерно уменьшение размера букв («бисерный почерк»), причем в начале строчки буквы крупнее, а к концу могут становиться едва различимы. Меняется почерк и при наличии тремора. Причиной тремора может быть та же болезнь Паркинсона или поражение мозжечка», — рассказала доктор.

Кроме того, повышенная тревожность связана с большей степенью нажима при письме. Возрастные изменения организма человека, в частности, мелких суставов кисти, глаз, также могут негативно отражаться на почерке, делая его более небрежным.

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