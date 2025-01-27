Ученые показали новые «сказочные» изображения межзвездной пыли

Новые снимки межзвездной пыли, полученные космическим телескопом Джеймса Уэбба раскрыли детали структуры и динамики межзвездной среды. Эти изображения, которые кажутся вышедшими из снов, показывают пылевые облака вблизи звезды Кассиопея А — сверхновой, вспыхнувшей около 350 лет назад. Они опубликованы на портале NASA.

После взрыва сверхновой свет от Кассиопеи А продолжает распространяться, нагревая и освещая пыль, сквозь которую он проходит. Это создает слабое красноватое свечение, которое до появления телескопа Джеймса Уэбба оставалось практически незаметным. Теперь, благодаря чувствительности телескопа к инфракрасному свету, ученые смогли изучить эти тонкие структуры пыли.

Особенность снимков телескопа Джеймса Уэбба — способность фиксировать изменения в облаках пыли всего за несколько дней. Телескоп сделал серию изображений, показавших перемещения света внутри облака. Это явление, известное как световое эхо, возникает, когда свет отражается от физических преград, таких как пылевые облака.

Исследователи обнаружили, что пылевая среда состоит из плотных слоев с узлами и вихрями, напоминающими древесные кольца. Эти структуры, по мнению ученых, могут быть связаны с магнитными полями, пронизывающими пространство. Изучение таких структур и их эволюции позволяет лучше понять структуру космоса.

«Мы были поражены детализацией, которую смогли увидеть», — отметил астроном Джейкоб Дженксон из Калифорнийского технологического института. — «Детали пылевых слоев удалось рассмотреть на масштабе около 400 астрономических единиц — расстояния, в 400 раз превышающего расстояние между Землей и Солнцем».

Астрономы сравнивают данные телескопа Джеймса Уэббас медицинским КТ-сканированием: серия снимков, сделанных в разные моменты времени, позволяет реконструировать трехмерную структуру межзвездной пыли. В ближайшем будущем ученые планируют более глубокий анализ полученных данных, чтобы пролить свет на процессы, формирующие межзвездную среду.

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