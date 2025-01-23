Крупнейший организм на Земле медленно поедается, выяснили ученые

Ученые бьют тревогу: крупнейший организм на планете, гигантская колония осины дрожащей Пандо, расположенная в горах Уосатч на западе США, находится под угрозой исчезновения из-за диких животных и климатических изменений. Об этом сообщает портал The Conversation.

В горах Уосатч на западе США, недалеко от озера Фиш-Лейк, находится уникальное природное явление – гигантский организм Пандо, который представляет собой огромную колонию клонов осины. Несмотря на то, что внешне он выглядит как лес из отдельных деревьев с белой корой и мелкими листьями, Пандо на самом деле состоит из 47 тысяч генетически идентичных стволов, которые растут из единой корневой системы. Вес этого организма составляет около 6 тысяч тонн, что делает его самым крупным живым существом на Земле.

Возраст Пандо оценивается в несколько тысяч лет, хотя отдельные деревья живут всего около 130 лет. Вокруг него сформировалась уникальная экосистема, включающая более 60 видов растений и множество животных. Однако в настоящее время этот природный феномен оказался под угрозой исчезновения.

Одной из главных угроз для Пандо стало чрезмерное количество оленей и лосей, которые уничтожают молодые побеги осины. В прошлом численность этих животных контролировали волки и пумы, но после сокращения популяции хищников количество травоядных увеличилось. Кроме того, олени и лоси находят убежище в лесу, так как здесь они защищены от охотников.

Изменение климата также оказывает негативное влияние на Пандо. Хотя организм адаптирован к условиям высокогорья и может переносить засуху и высокие температуры, быстрое потепление и уменьшение количества осадков создают дополнительные трудности для роста и выживания дерева.

Ученые надеются, что понимание механизмов адаптации Пандо поможет сохранить этот уникальный организм и поддерживающую его экосистему на многие годы вперед.

Ранее был совершен прорыв в понимании процесса старения организма.