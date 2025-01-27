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Назван простой способ снизить риск летального исхода от всех причин на 31%

CMAJ: 150 минут физнагрузки в неделю снижают риск летального исхода
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DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

150 минут умеренной физической активности каждую неделю снижают риск летального исхода от всех причин на 31%. К таким выводам пришли ученые из Школы медицины и стоматологии имени Шулиха при Университете Западного Онтарио (Канада). Результаты исследования опубликованы в журнале CMAJ (Canadian Medical Association Journal).

По словам исследователей, с каждым годом количество пожилых людей в Канаде увеличивается. Ожидается, что к 2025 году каждый пятый канадец достигнет возраста 65 лет. По подсчетам ученых, многие пожилые люди ведут сидячий образ жизни — 80% взрослых не выполняют рекомендации по физической активности.

Канадские ученые провели обзор ранее опубликованных исследований, подтверждающих эффективность физической активности как способа предотвращения хронических заболеваний и улучшения качества жизни в пожилом возрасте.

Мета-анализ показал, что регулярная физическая активность может существенно улучшить когнитивные функции, психическое здоровье и общее качество жизни. Также выяснилось, что 150 минут умеренной активности в неделю могут снизить риск преждевременного ухода из жизни от всех причин на 31%.

Ученые подчеркнули, что физическая активность также помогает предотвратить или ослабить последствия более чем 30 хронических заболеваний, таких как диабет второго типа, сердечно-сосудистые болезни, хроническая обструктивная болезнь легких, остеопороз, депрессия и рак, что способствует здоровому старению.

Исследователи добавили, что многие пожилые люди живут с хроническими заболеваниями или ограниченной подвижностью, поэтому им необходим постепенный переход к повышению уровня физической активности. При этом важным компонентом тренировочной программы должны стать упражнения с отягощениями, необходимые для укрепления мышц.

Ранее было названо преимущество редких занятий спортом по сравнению с регулярными.

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