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Названо преимущество редких занятий спортом по сравнению с регулярными

NLM: редкие занятия спортом улучшают память лучше, чем постоянные
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And-One/Shutterstock/FOTODOM

Группа ученых из университета Скриппс обнаружила, что короткие периоды интенсивных упражнений, повторяющиеся несколько недель, способствуют улучшению когнитивных функций, в отличие от длительных непрерывных тренировок. Работа опубликована в журнале Neurobiology of Learning and Memory (NLM).

Ранее было доказано, что физические упражнения могут значительно улучшить когнитивные функции, такие как память, внимание и способность к обучению. При этом большинство исследований были сосредоточены на непрерывных тренировках, которые могут оказаться слишком сложными для многих людей. Тем не менее, краткосрочная интенсивная физическая активность, выполняемая всего несколько дней в неделю, уже показала свою пользу для сердечно-сосудистой системы. Однако ее влияние на когнитивные способности до сих пор оставалось неизученным.

В новой работе ученые задались целью выяснить, могут ли редкие занятия спортом дать такие же результаты в улучшении памяти и мозговой функции, как и регулярные тренировки. Для этого они изучили молекулярные механизмы, включая гены Acvr1c и Bdnf, которые играют важную роль в формировании долгосрочной памяти, зависимой от гиппокампа. В эксперименте участвовали 48 самцов мышей, которых разделили на три группы: одна группа занималась непрерывными тренировками, другая — редкими (по два дня бега в неделю), а третья служила контрольной. Мышей оценивали по тесту на память и анализировали уровень активности генов в гиппокампе.

Результаты показали, что обе формы упражнений улучшили память по сравнению с контрольной группой, однако преимущества редких занятий спортом сохранялись дольше. Мыши, которые выполняли редкие тренировки, показывали высокие результаты в тестах даже после недели без физической активности. Молекулярные анализы выявили, что уровни Acvr1c и Bdnf оставались повышенными в гиппокампе этих мышей, в то время как в группе с непрерывными упражнениями эти уровни снизились.

Интересно, что количество пройденных километров не оказало существенного влияния на результаты. Это говорит о том, что важно соблюдать именно режим тренировок, а не повышать их интенсивность.

По мнению ученых, даже непродолжительные физические нагрузки могут быть эффективным способом поддерживать хорошее здоровье.

Ранее была названа неожиданная польза походов в тренажерный зал.

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