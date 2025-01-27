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ИИ помог ученым создать белки, нейтрализующие токсины в змеином яде

Nature: ИИ создал белки, обеспечивающие 80-100% выживаемости при укусах змей
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Depositphotos

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета с помощью искусственного интеллекта разработали новые белки, которые могут нейтрализовать смертельные токсины, содержащиеся в змеином яде. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Ежегодно ядовитые змеи кусают от 1,8 до 2,7 миллионов человек. Это приводит к 100 тысячам летальных исходов и в три раза большему количеству увечий, включая потерю конечностей. Наибольшее количество укусов происходит в развивающихся странах, таких как Африка, Азия и Латинская Америка, где системы здравоохранения часто не способны эффективно справляться с этой проблемой.

Традиционные антидоты изготавливаются из плазмы животных, имеют высокую стоимость и ограниченную эффективность. Более того, из-за разнообразия ядов разных видов змей часто требуется индивидуальное лечение.

В рамках нового исследования команда использовала методы глубокого обучения для создания белков, которые связываются с токсинами яда кобр и нейтрализуют их. По словам ученых, такие молекулы не полностью подавляют воздействие яда, который состоит из множества токсинов, уникальных для разных видов змей. Однако в экспериментах на мышах их применение обеспечивало 80-100% выживаемости при смертельных дозах.

По словам ученых, это исследование открывает новые перспективы для создания белков, использование которых позволит избежать традиционной иммунизации животных и значительно снизить затраты на производство антидотов. В будущем такие антитоксины могут стать основой для нового поколения лекарств против змеиных укусов.

Ранее было названо время создания человеком первых сложных ядов.

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