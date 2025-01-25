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Названо время создания человеком первых сложных ядов

iScience: люди начали смешивать яды для охотничьих стрел около 7000 лет назад
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Dirk Bleyer/Global Look Press

Южноафриканские ученые из Йоханнесбургского университета нашли древнейший из известных в мире многокомпонентный яд, применявшийся в ходе охоты. Исследование опубликовано в научном журнале iScience.

Команда изучила необычную бедренную кость возрастом около 7000 лет, обнаруженную в ходе раскопок в пещере Крюгера на западе ЮАР. Во внутренней полости предмета оказались три модифицированных наконечника для стрел.

Анализ артефактов показал, что оружие было покрыто отравляющим веществом, состоявшим минимум из двух разных растительных ядов. Ими оказались дигитоксин и строфантидин. Оба соединения нарушают работу сердечной мышцы.

Ученые также обнаружили рицинолевую кислоту, которая сама по себе безвредна, но может образовываться при окислении ядовитого лектина рицина. Поскольку эти молекулы не встречаются в одних и тех же растениях, результаты говорят о намеренном смешивании яда.

По словам исследователей, люди начали применять яд во время охоты 60–70 тыс. лет назад. Однако ученым до сих пор ничего неизвестно о составе тех токсинов, и доказательства их существования остаются лишь косвенными.

Самые старые из молекулярных свидетельств использования ядов человеком датированы 24 тыс. лет назад, но в том случае речь шла о рицинолевой кислоте, указывающей на высокотоксичный рицин.

Специалисты отметили, что обнаружение сложносоставных ядов дает новое представление о познаниях древних людей в использовании растительных химикатов.

Ранее ученые выяснили, что первобытные европейцы эпохи неолита владели технологией изготовления сложных композитных стрел.

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