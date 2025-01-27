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В Британии планируют выращивать в лабораториях половые клетки

Guardian: в Британии приблизились к созданию искусственных половых клеток
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Shutterstock

В Великобритании ученые приблизились к созданию искусственных половых клеток — выращенные в лабораторных условиях яйцеклетки и сперматозоиды могут стать реальностью уже через десятилетие. Об этом пишет The Guardian.

Ученым удалось разработать метод, благодаря которому яйцеклетки или сперматозоиды можно создать из генетически перепрограммированных клеток кожи или стволовых клеток.

«Технология обещает устранить возрастные барьеры для зачатия и может проложить путь для однополых пар к рождению биологических детей», — говорится в публикации.

По мнению руководителя управления по оплодотворению и эмбриологии человека (HFEA) Питера Томпсона, получение гамет in vitro может значительно повысить доступность сперматозоидов и яйцеклеток для исследований и, если будет доказано, что они безопасны, эффективны и приемлемы для общественности, предоставить новые варианты лечения бесплодия для мужчин с низким количеством сперматозоидов и женщин с низким овариальным резервом.

В прошлом году врач-репродуктолог и медицинский директор центра репродукции и планирования семьи «Линия жизни» Юлия Колода сообщила, что кратковременное переохлаждение, походы в баню могут нарушить фертильность мужчин и женщин и помешать зачатию ребенка. По словам специалиста, полный цикл сперматогенеза составляет примерно 73-75 дней, это около двух месяцев. Именно столько понадобится мужскому организму, чтобы восстановить здоровье семени.

Ранее врач рассказала, в каком случае женский иммунитет может убивать сперматозоиды.

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