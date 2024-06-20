Врач рассказала, в каком случае женский иммунитет может убивать сперматозоиды

Женская иммунная система вырабатывает антиспермальные антитела (АСА), которые нужны для борьбы с генетически чужеродными агентами – вирусами, бактериями и онкологическими клетками. Сперматозоиды – это тоже генетически чужеродные тела, они могут уничтожаться АСА. Об этом «Газете.Ru» рассказала репродуктолог и акушер-гинеколог центра репродукции «Линия жизни» Татьяна Андреевская.

«АСА определяются в крови, эякуляте и цервикальной слизи шейки матки. Их синтезирует иммунная система. Это специфические белки, которые агрессивно настроены к сперматозоидам. В норме их количество не очень большое, поэтому они не оказывают влияния на функциональную активность сперматозоидов. Но при различных патологических процессах их количество сильно повышается. Они связываются со сперматозоидами, негативно влияя на подвижность мужских половых клеток и их оплодотворяющую способность», – рассказала Андреевская.

По ее словам, на сегодняшний день причины появления повышенного количества антител в организме у женщины к сперматозоидам достоверно неизвестны.

«Выделяют лишь способствующие этому процессу факторы. К ним относятся воспаление органов репродуктивной системы, нарушение целостности слизистой оболочки влагалища, хронические и острые инфекционные заболевания и аллергическая реакция. Кроме того, образование АСА могут спровоцировать аутоиммунные заболевания», – заключила врач.

Однако наличие АСА не всегда вызывает иммунологическое бесплодие у женщин или мужчин и делает зачатие невозможным.

«Степень нарушения фертильности, обусловленная выработкой ACA, определяется количеством антител, плотностью, с которой они покрывают поверхность сперматозоидов и степенью склеивания сперматозоидов между собой. Так, при образовании антиспермальных антител в крови женщины беременность возможна. Правда, в этом случае повышается риск выкидыша. А вот если АСА образуются в цервикальной слизи шейки матки, вероятность зачатия очень мала: большая часть сперматозоидов не сможет продвигаться в полость матки», – рассказала врач.

По ее словам, в таких случаях можно провести ЭКО или ИКСИ. При целенаправленном оплодотворении яйцеклетки посредством инъекции предварительно отобранного наиболее здорового и жизнеспособного сперматозоида его мембрана не повреждается.

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