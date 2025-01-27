Найдена странная связь между воспалением и частотой оргазмов

Группа американских ученых из Мичиганского университета и других научных учреждений нашла взаимосвязь между лучшим сексуальным удовлетворением и более частыми оргазмами с повышенным уровнем воспаления в организме при определенных условиях. Статья опубликована в научном журнале Brain Behavior and Immunity (BBI).

Воспаление — естественный иммунный ответ организма на травму, инфекцию или стресс. Оно развивается, когда тело высвобождает иммунные клетки и сигнальные молекулы в кровоток, лимфатическую систему и ткани, позволяя им перемещаться к месту травмы или инфекции.

В исследовании приняли участие 158 человек в возрасте от 18 до 55 лет. Все они состояли в романтических отношениях в течение как минимум полугода до начала эксперимента.

Добровольцы трижды посещали лабораторию в течение месяца для сдачи образцов крови. Пробы использовали для измерения уровня C-реактивного белка (СРБ). СРБ вырабатывается печенью в ответ на воспаление и служит биомаркером оценки наличия и тяжести инфекции в организме.

Перед визитами в лабораторию участники проходили опрос для оценки отношения к романтическому партнеру и сексуальной активности за последний месяц.

Результаты показали, что воспаление не было связано ни с одним показателем сексуального благополучия (сексуальное удовлетворение, оргазмы или частота секса), когда учитывались все участники.

Однако, когда исследователи сосредоточились на людях с высокой мотивацией к отношениям — тех, кто мотивирован на улучшение связи со своим партнером — результаты показали, что люди с более высоким уровнем воспаления, как правило, сообщали о большем сексуальном удовлетворении и большем количестве оргазмов за последний месяц.

Ученые отметили, что пока неясно, чем именно вызвана связь между тягой к своему партнеру, воспалением и качеством секса.

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