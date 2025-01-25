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В крови нашли маркеры одиночества и старения

Nature: с ускоренным старением и одиночеством связаны 175 белков крови
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Кембриджского университета выявили биомаркеры в крови, которые указывают на ускоренное биологическое старение при недостатке общения. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Команда исследователей проанализировала данные 42 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет. Участников разделили на группы по признакам социальной изоляции (объективный фактор) и одиночества (субъективный фактор). Затем ученые сопоставили состояние здоровья участников с показателями их крови.

Исследование подтвердило связь между одиночеством и старением на молекулярном уровне. Ученые идентифицировали 175 белков, которые связаны с социальным изоляцией и старением, а также 25 белков, коррелирующих с одиночеством и старением. Примечательно, что около 85% «белков одиночества» совпали с «белками изоляции».

Многие из этих биомаркеров связаны с воспалением, реакцией на стресс, вирусными инфекциями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, инсультом и повышенным риском ранней смертности. Эти проблемы со здоровьем чаще возникают у людей, испытывающих одиночество.

Ученые планируют продолжить исследования, чтобы выявить более конкретные связи социальной изоляции с различными заболеваниями.

Ранее была названа новая опасность для сердца, вызванная одиночеством.

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