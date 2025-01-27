Названы негативные последствия строгого воспитания детей

Бразильские ученые из Федерального университета Пелотас изучили последствия строгого воспитания детей их родителями. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Affective Disorders (JAD).

Под строгим воспитанием понимаются частые физические наказания, словесная агрессия, критика и общее отсутствие поддержки взрослых по отношению к своему ребенку. По существующим оценкам, около 50% детей во всем мире подвергаются такому отношению.

Команда проанализировала данные лонгитьюдного когортного исследования, проведенного в Бразилии в 2004 году. В выборку вошла информация о 4231 ребенке от момента их рождения и до 18 лет.

Авторы изучили сведения о родительской строгости, а также оценили эмоциональную регуляцию, самооценку и просоциальное поведение 3489 участников с помощью анкетирования.

Результаты показали, что дети умеренно и очень суровых родителей набирали меньше баллов по шкалам эмоциональной регуляции, самооценки и просоциального поведения. Они также имели больше проблем при взаимоотношениях со сверстниками.

По словам ученых, проблемы связаны с тем, что строгие родители склонны фокусироваться на недостатках своих детей, а не на их сильных сторонах. В результате взрослые часто преувеличивают негативные черты ребенка, что сказывается на его самоощущении.

Ранее ученые назвали типичную ошибку родителей, ухудшающую поведение детей.