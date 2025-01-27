Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы негативные последствия строгого воспитания детей

JAD: суровое обращение родителей с детьми снижает их самооценку
close
Depositphotos

Бразильские ученые из Федерального университета Пелотас изучили последствия строгого воспитания детей их родителями. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Affective Disorders (JAD).

Под строгим воспитанием понимаются частые физические наказания, словесная агрессия, критика и общее отсутствие поддержки взрослых по отношению к своему ребенку. По существующим оценкам, около 50% детей во всем мире подвергаются такому отношению.

Команда проанализировала данные лонгитьюдного когортного исследования, проведенного в Бразилии в 2004 году. В выборку вошла информация о 4231 ребенке от момента их рождения и до 18 лет.

Авторы изучили сведения о родительской строгости, а также оценили эмоциональную регуляцию, самооценку и просоциальное поведение 3489 участников с помощью анкетирования.

Результаты показали, что дети умеренно и очень суровых родителей набирали меньше баллов по шкалам эмоциональной регуляции, самооценки и просоциального поведения. Они также имели больше проблем при взаимоотношениях со сверстниками.

По словам ученых, проблемы связаны с тем, что строгие родители склонны фокусироваться на недостатках своих детей, а не на их сильных сторонах. В результате взрослые часто преувеличивают негативные черты ребенка, что сказывается на его самоощущении.

Ранее ученые назвали типичную ошибку родителей, ухудшающую поведение детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами