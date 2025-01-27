Снотворные мешают мозгу избавляться от отходов, выяснили ученые

Датские ученые из Копенгагенского университета пришли к выводу, что распространенное рецептурное снотворное золпидем вызывает сбои в колебаниях нейротрансмиттера норадреналина, активирующего глимфатическую систему мозга. Эта система удаляет из органа токсичные белки. Исследование опубликовано в научном журнале Cell.

Глимфатическая система — сеть в мозге, отвечающая за выведение отходов, таких как амилоид и тау-белки. Они связаны с болезнью Альцгеймера и другими нейродегенеративными заболеваниями.

В отличие от других органов, мозг не имеет традиционных лимфатических сосудов для удаления отходов. Вместо этого он полагается на спинномозговую жидкость (СМЖ) для вымывания токсинов через специализированные пространства, окружающие кровеносные сосуды.

Исследователи провели серию экспериментов на мышах, чтобы понаблюдать за работой глимфатической системы во время сна.

Ученые пришли к выводу, что колебательное высвобождение норадреналина вне фазы быстрого сна действует как основной драйвер потока спинномозговой жидкости, а микровозбуждения служат вторичным, параллельным процессом.

Чтобы исследовать влияние золпидема на архитектуру сна и глимфатическую активность, специалисты вводили препарат группе мышей и следили за уровнем норадреналина, динамикой кровеносных сосудов и потоком спинномозговой жидкости.

Хотя золпидем помогал мышам быстрее засыпать, он значительно нарушал сверхмедленные колебания уровня норадреналина и вазомоторику кровеносных сосудов, которые имеют решающее значение для глимфатического очищения. В результате препарат мешал восстановительным процессам в мозге во время сна.

По словам ученых, открытие поможет улучшить профилактику здоровья мозга при лечении бессонницы.

Ранее исследователи назвали неожиданную опасность долгого сна.