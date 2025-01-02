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Названа неожиданная опасность долгого сна

Neurology: длительный сон может увеличить риск инсульта
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Ученые из Исландии обнаружили, что у людей, спящих более девяти часов в сутки, риск инсульта может быть повышен на 85%. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

Исследование было основано на данных другого крупного проекта под названием Nordic Health Research. Оно охватило около 32 тысяч человек без серьезных заболеваний, средний возраст которых составил 62 года.

В течение шести лет ученые наблюдали за участниками исследования, собирая информацию о режиме их сна и истории болезни. Оказалось, что у тех, кто спал более девяти часов в сутки (24% участников) или отдыхал днем более 90 минут (8% участников), риск инсульта был на 85% выше по сравнению с теми, кто спал в пределах семи-восьми часов.

Ученые отметили, что избыточный сон в целом был связан с повышением вероятности развития сосудистых заболеваний. У участников, которые превышали рекомендуемые нормы продолжительности ночного отдыха, риск инсульта был повышен на 23%. Длительный дневной сон также оказался опасным: отдых более полутора часов увеличивал вероятность сосудистых нарушений на 25%.

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