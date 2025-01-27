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В мозге нашли нейроны, отвечающие за общение с незнакомцами

SciAdv: группа нейронов в миндалевидном теле регулирует социальное поведение
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Shutterstock

Японские ученые из Университета Цукубы обнаружили в мозге группу нейронов, отвечающих за социальные взаимодействия с незнакомыми особями. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Способность вступать в новые социальные взаимодействия жизненно важна для социальных существ. Такое поведение часто обусловлено предпочтением взаимодействия с новыми особями, что известно как «предпочтение социальной новизны».

Эта черта способствует расширению социальных сетей, но также несет в себе потенциальные риски. Молекулярные и нейронные механизмы, которые уравновешивают эти преимущества и риски, до сих пор оставались плохо изученными.

Открытые командой нервные клетки расположены в центральном ядре миндалевидного тела. Они экспрессируют рецептор под названием NPBWR1.

Исследование показало, что активация нейронов NPBWR1 имеет решающее значение для мышей, чтобы участвовать в социальных взаимодействиях с незнакомыми сородичами.

Также выяснилось, что активация этих нейронов восстанавливает социальное поведение, нарушенное хроническим стрессом.

По словам ученых, открытие может способствовать созданию препаратов, воздействующих на человеческий рецептор NPBWR1 для лечения социальных расстройств, включая депрессию и аутизм.

Ранее исследователи нашли способ активации древнего механизма выживания млекопитающих.

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