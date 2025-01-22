Ученые нашли способ активации древнего механизма выживания мозгу млекопитающих

Американские ученые из Университета штата Джорджия выявили новую группу нейронов, контролирующих ось мозг-сердце-кишечник. Активация этой мозговой цепи вызывает состояние, напоминающее гибернацию — оцепенение с замедлением обмена веществ. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Metabolism (NatMetab).

«Мы идентифицировали популяцию нейронов, расположенных около основания черепа. Они передают в мозг ощущение механического растяжения, оказываемого на кишечник и сердце. Мы обнаружили, что активация этих нейронов подавляет голод пищи и снижает кровяное давление, частоту сердечных сокращений и метаболизм во всем организме», — объяснил ведущий автор статьи, профессор нейробиологии Эрик Краузе.

В ходе исследования группа обнаружила, что одновременная повторяющаяся активация этих нейронов заставляет мышей впадать в подобие зимней спячки с замедлением сердечного ритма, снижением температуры тела и энергии.

Команда воздействовала на нейроны с помощью хемогенного возбуждения, манипулируя окситоцином в сенсорных клетках блуждающего нерва.

По словам ученых, им удалось задействовать древний механизм выживания млекопитающих. Открытие можно использовать для разных целей — от снижения веса и лечения кардиометаболических заболеваний до продления жизни и замедления метаболизма участников долгих космических путешествий.

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