Ученые нашли опасные уровни токсичных химикатов в организмах атлантических косаток

Канадские ученые из Макгиллского университета обнаружили, что косатки у побережья Канады на северо-западе Атлантического океана страдают от опасных уровней токсичных химических веществ. Это подвергает животных серьезному риску болезней иммунной и репродуктивной систем. Исследование опубликовано в научном журнале Science of the Total Environment (STE).

Выводы специалистов основаны на анализе результатов биопсии 50 особей, представляющих шесть видов китообразных. Пробы взяли к югу от острова Ньюфаундленд.

Тесты показали высокие концентрации полихлорированных бифенилов (ПХБ) и хлорорганических пестицидов (ХОП) в тканях косаток.

Оба вида этих химикатов были запрещены к применению более 40 лет назад из-за высокой токсичности. ПХБ и ХОП классифицируются как стойкие органические загрязнители (СОЗ), способные накапливаться в телах животных.

В целом, исследователи обнаружили, что уровни СОЗ в окружающей среде несколько снизились с 1980-х, однако косатки продолжают испытывать на себе действие ядохимикатов из-за пищевых привычек.

Зубатые киты питаются видами, которые находятся выше в пищевой цепочке, и, следовательно, аккумулируют больше токсинов.

Ученые рекомендуют провести будущие исследования для обновления порогов токсичности, изучить, как загрязняющие вещества влияют на гормоны и иммунную систему китов, и разработать целевые стратегии сохранения.

Ранее биологи нашли рекордные концентрации токсичных химикатов в организмах редких дельфинов.